Juventus'ta Kenan Yıldız performansı ile dikkat çekiyor

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yükselen performansı ile dikkat çekiyor. 18 yaşındaki milli oyuncu, İtalya Kupası son 16 turundaki Salernitana maçında taraftarını adeta büyüledi.

Tribünler; oyun zekası, top hakimiyeti ve tekniği ile adeta resital yapan genç yıldızı ayakta alkışladı.

Kenan Yıldız, dün akşam muhteşem bir gol attı.



Rakiplerini adeta ipe dizdi! Müthiş bir dripling ve son vuruş!



Günaydın. pic.twitter.com/GPXOd31dt8 — TRT Spor (@trtspor) January 5, 2024

Kenan Yıldız Serie A'nın 17. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı. Genç futbolcu, Frosinone deplasmanının 12. dakikada gol perdesini aralamış, Juventus o maçı 2-0 kazanmıştı.

Milli oyuncu, İtalya Kupası'ndaki bu müthiş golle, siyah beyazlı forma altında fileleri ikinci kez havalandırdı.

Genç yetenek kısa zamanda hem Juventus taraftarının hem de İtalyan futbolseverlerin sevgisini kazandı.