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Spor
TRT SPOR 05.01.2024 18:25

Juventus'ta Kenan Yıldız performansı ile dikkat çekiyor

Kenan Yıldız İtalyan futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Milli oyuncu İtalya Kupası'ndaki Salernitana karşısında müthiş bir gole daha imza attı.

Juventus'ta Kenan Yıldız performansı ile dikkat çekiyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yükselen performansı ile dikkat çekiyor. 18 yaşındaki milli oyuncu, İtalya Kupası son 16 turundaki Salernitana maçında taraftarını adeta büyüledi.

Tribünler; oyun zekası, top hakimiyeti ve tekniği ile adeta resital yapan genç yıldızı ayakta alkışladı.


Kenan Yıldız Serie A'nın 17. haftasında ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı. Genç futbolcu, Frosinone deplasmanının 12. dakikada gol perdesini aralamış, Juventus o maçı 2-0 kazanmıştı.

Milli oyuncu, İtalya Kupası'ndaki bu müthiş golle, siyah beyazlı forma altında fileleri ikinci kez havalandırdı.

Genç yetenek kısa zamanda hem Juventus taraftarının hem de İtalyan futbolseverlerin sevgisini kazandı.


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