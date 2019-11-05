Spor
Falcao'dan sakatlık açıklaması05 Kasım 2019 Salı 10:11 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:19
Tedavisi için İspanya'da bulunan Radamel Falcao, ülke basınına konuştu.
Sakatlığı hakkında bilgi veren Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, ''Tedavi sürecim devam ediyor. İyileşiyorum'' dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid maçına değinen Falcao, ''Bu maçı dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz'' ifadesini kullandı.
Paris Saint Germain maçında sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu, daha sonraki 5 resmi karşılaşmada forma giyememişti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Radamel Falcao Galatasaray