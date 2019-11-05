Sakatlığı hakkında bilgi veren Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, ''Tedavi sürecim devam ediyor. İyileşiyorum'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid maçına değinen Falcao, ''Bu maçı dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz'' ifadesini kullandı.

Paris Saint Germain maçında sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu, daha sonraki 5 resmi karşılaşmada forma giyememişti.

Kaynak: TRT SPOR