Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 17.377 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Russell, kariyerinde ilk kez "Pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, Russell'ın 0.044 saniye arkasında ikinciliği, takım arkadaşı Charles Leclerc de 0.190 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si bugün TSİ 16.00'da başlayacak.