Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Eyüpspor 3 puanı tek golle aldı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig heyecanı, TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Adanaspor ile Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü 88. dakikada Stancu attı.
Bu sonuçla zirve yarışından kopmak istemeyen Eyüpspor puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.
Ligde iki galibiyeti bulunan Adanaspor ise 9 puanda kaldı.
Etiketler: Adana TFF 1. Lig
Son Haberler
- 01:19
- 01:06
- 01:01
- 00:42
- 00:41
Sıradaki Haber
Ankaragücü maç fazlasıyla lider
Yükleniyor lütfen bekleyiniz