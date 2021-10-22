Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Haftanın açılış maçında kazanan Yeni Malatyaspor
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bugün sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanamücadelede ev sahibi takımın gollerini 57. dakikada Benjamin Tetteh ve 68'de penaltıdan Adem Büyük kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü 84. dakikada penaltıdan Bamba attı.
Yeni teknik direktörü Sumudica ile çıktığı ikinci maçını da kazanan Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken 3 maçtır galip gelemeyen Altay ise 15 puanda kaldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Altay Süper Lig
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