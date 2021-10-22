Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, derbiyi kazanmanın planlarını yapıyor.

Deneyimli teknik adam, bu sezon ilk derbisine çıkacak futbolcularını bu önemli karşılaşmaya konsantre etmek istiyor.

Bir günlük iznin ardından antrenmanlarına başlayan siyah beyazlılar, özellikle defansif organizasyonlar üzerinde çalışacak.

Son haftalarda yenilen goller için takımı uyaran teknik heyet, Galatasaray’ın hücum planlarını da inceliyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattından başlayacak presle rakibini etkisiz hale getirmeyi düşünüyor.

En az 3 yerli ismi oynatması gerekecek olan Beşiktaş’ta kaleci Ersin dışında sol bekte Rıdvan ve Umut arasında seçim yapılacak.

Diğer yerli ismin ise Necip Uysal olması bekleniyor. Hem orta saha hem de defansta oynayabilen tecrübeli oyuncu için son taktik antrenmanda karar verilecek. Ancak Beşiktaş teknik heyetinin Josef - Pjanic - Alex Teixeira üçlüsünden memnun olduğu da gelen haberler arasında.