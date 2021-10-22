Trabzonspor 6 eksikle İzmir'e gitti
Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor’un maç kafilesinde sakatlıktan çıkan Marek Hamsik yer alırken, 6 oyuncu ise kadroya alınmadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan bordo mavililerde Göztepe maçı kafilesi belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Fode Koita, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı kamp kadrosuna alınmadı.
Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Marek Hamsik kadroda yer alırken, eşinin hamileliği nedeniyle Danimarka’ya giden Andreas Cornelius ise kafileye İzmir'de katılacak.
Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Salih Kavrazlı, Djaniny, Cornelius."