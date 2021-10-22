TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden FIFA hakemlerinin katıldığı kursun ilk gününde hakemler teorik eğitimler aldı. Çalışmalara daha sonra saha uygulamaları ve canlı maçlarla devam edildi.

İkinci bölümü kasım ayında yine Riva'da yapılacak kursta, katılımcı hakemlerin VAR Sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.