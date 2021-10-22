Kitakyushu kentinde düzenlenen şampiyonada, 6 alette yarışılan genel tasnif finalinde milli cimnastikçilerden Ahmet 84.232, Adem ise 82.689 puan aldı.

Daha önce 2017 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte dokuzuncu sırada yer alan Ahmet, bu şampiyonada beşinci olarak Türk cimnastik tarihinde dünya şampiyonası seviyesinde genel tasnifte en iyi derecesini elde etti.

Hafta sonu alet finalleriyle devam edecek şampiyonada, milli sporcu İbrahim Çolak yarın saat 13.00'te halka finalinde yarışacak.