Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor, Trondsen'in kalça kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, Yunus Mallı'nın da solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır."
Anders Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2021
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Etiketler: Trabzonspor
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