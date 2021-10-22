Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ankaragücü maç fazlasıyla lider
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Manisa FK'yi konuk etti. Başkent temsilcisi, 55. dakikadan itibaren bir kişi eksik oynadığı müsabakayı 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig'in heyecanı, TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor.
Ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.
TRT SPOR'dan naklen yayınlanan keyifli mücadelede kazanan başkent temsilcisi oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ariyibi ve 40'ta Murat Uçar kaydetti.
Manisa FK'da adına ise rakip ağları sarsan oyuncu 66. dakikada Tormin oldu.
Başkent ekibi, 55. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun direkt kırmızı kart görmesi sonucu maçın kalan süresini bir kişi eksik oynadı.
Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Ankaragücü, maç fazlasıyla Ümraniyespor'un önünde zirveye yerleşti.
Ligde üst üste 7. maçını da kaybeden Manisa FK ise 9 puanla 15. sırada yer aldı.
Etiketler: MKE Ankaragücü TFF 1. Lig
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