İlk 16 haftada 3 takımın zirvede yer aldığı ligde Bodrumspor 5, Ankara Keçiörengücü ise 2 haftada liderlik koltuğunda oturdu.

Diğer 9 haftada birinci sırada yer alan Eyüpspor, 16. haftayı en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde tamamladı. İstanbul temsilcisi, maç fazlasına rağmen bitime 3 hafta kala devre arasına lider girmeyi garantiledi.

Eyüpspor 12 maçtır yenilmiyor

Ligde sadece 1 mağlubiyeti bulunan Eyüpspor, 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Eyüpspor gibi Çaykur Rizespor 10, tatil edilen Göztepe maçı hariç Altay 7, Samsunspor ise 6 maçtır mağlup olmuyor.

Gençlerbirliği'nin 13 maçtır galip gelemediği ligde, Altınordu 6, Gençlerbirliği ise son 4 müsabakasını kaybetti.

Play-off barajında puanlar birbirine yakın

Eyüpspor'u takip eden ekiplerin puanlarının birbirine yakın olması dikkati çekiyor. 27 puana sahip Yılport Samsunspor, 26'şar puanlı Çaykur Rizespor, Pendikspor ile Ankara Keçiörengücü, 25'er puana sahip Bodrumspor ile Dyorex Boluspor play-off barajında yer alıyor.

Sadece 6 puana sahip Altaş Denizlispor, 7 puanlı Gençleribirliği, 11 puan toplayan Yeni Malatyaspor ile 12 puanda kalan Altınordu düşme hattındaki mücadelesini sürdürüyor.

İlk 16 haftada 363 gol atıldı

15. haftadaki tatil edilen Göztepe-Altay maçı hariç 143 müsabakanın geride kaldığı ligde müsabakalarda 363 gol atıldı. Bu gollerden 199'unu ev sahibi, 164'ünü ise deplasman ekipleri kaydetti.

Karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde 170, ikinci yarılarda ise 193 gol görüldü. Geride kalan 143 karşılaşmanın 44'ü berabere tamamlanırken, 59'unu ev sahibi, 40'ını ise dış saha takımları kazandı.