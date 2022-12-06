Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra takım halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde ise takım halinde pres ve hücum organizasyonları çalışıldı.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.