Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
[Fotograf: AA]
Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.
Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra takım halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde ise takım halinde pres ve hücum organizasyonları çalışıldı.
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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