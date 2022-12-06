Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, kamp için Antalya'da
[AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya gitti.
Uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'teki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıkış yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e de taraftarlar ilgi gösterdi.
Etiketler: Fenerbahçe Antalya
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