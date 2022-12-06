Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe grupta 4 maçta elde ettiği 2 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Çekya temsilcisi ise 3 galibiyetle grubun ilk sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde sezona Polkowice (73-46) ve Atomeromu KSC (103-101) yenilgileriyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son iki maçında Olympiakos (95-89) ve Virtus Segafredo Bologna (85-67) karşısında kazanmıştı.