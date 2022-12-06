Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, USK Prag'ı konuk edecek
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe grupta 4 maçta elde ettiği 2 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Çekya temsilcisi ise 3 galibiyetle grubun ilk sırasında bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde sezona Polkowice (73-46) ve Atomeromu KSC (103-101) yenilgileriyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son iki maçında Olympiakos (95-89) ve Virtus Segafredo Bologna (85-67) karşısında kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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