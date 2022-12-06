Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Antalya kampı kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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