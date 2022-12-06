Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta tamamlandı
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de 37 puanlı Eyüpspor, 15 maç oynayan en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0
Bodrumspor-Gençlerbirliği: 2-0
Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: 1-0
Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0
Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-0
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Adanaspor-Göztepe: 2-2
Altay-Dyorex Boluspor: 5-1
Çaykur Rizespor-Pendikspor: 1-1
Etiketler: TFF 1. Lig
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