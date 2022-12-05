2022 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından ve G Grubu’nu lider tamamlayan Brezilya, H Grubu ikincisi Güney Kore ile 974 Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetti.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Education City Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maça hızlı başlayan Brezilya, 7. dakikada Raphinha’nın sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Vinicius Junior ilk golü atan isim oldu. Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Oyun kontrolünü eline alan Sambacılar 29. dakikada seri paslaşmalar sonucu Richarlison’un ayağından bir gol daha buldu.

İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kalesinde gördüğü pozisyonlarda kaleci Alisson gole izin vermezken, 36. dakikikada fark 4’e çıktı. Vinicius Junior’un ceza sahası içi sol taraftan verdiği pasta Lucas Paqueta golü atan isim olurken, ilk yarı da 4-0 tamamlandı.

İkinci yarıda tempo düşerken, Asya ekibi 76. dakikada Seung-Ho Baek’in ayağından bulduğu golle farkı 3’e indirdi.

7. dakikada Vinicius Junior Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

Neymar'ın 13. dakikada attığı penaltı golüyle fark 2'ye çıktı.

GOOOLL! | Neymar penaltıyla farkı 2'ye çıkardı! Yavaş yavaş geldi, topu köşeye gönderdi! Brezilya fırtına gibi başladı! #BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/wBUqeOZVno — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022

Richarlison 29. dakikada Berzilya'nın üçüncü golünü filelerle buluşturdu.

Brezilya'da Paqueta 36. dakikada skoru 4-0'a taşıdı.

76. dakikada Güney Kore'de Seung-Ho Baek farkı 3'e indiren isim oldu.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Neymar geri döndü

Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

[Fotoğraf: AA]

Neymar'dan tarihi gol

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.

Stat 974'te son maç oynandı

Brezilya-Güney Kore karşılaşmasının oynandığı Stat 974, kapılarını kapattı.

Katar'da Dünya Kupası için konteynırlardan inşa edilen stadın söküleceği açıklanmıştı. Stat 974, Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yaptı. Stat 974'teki karşılaşmayı 43 bin 847 kişinin izlediği açıklandı.

Stat: Stadyum 974

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore.

Brezilya: Alisson (Dk. 80 Pereira), Militao (Dk. 63 Alves), Silva, Marquinhos, Danilo (Dk. 72 Bremer), Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar (Dk. 81 Rodrygo), Junior (Dk. 72 Martinelli), Richarlison.

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su (Dk. 46 Chul Hong), Min-Jae, Woo-Young (Dk. 46 Joon Ho Son), Moon-Hwan (Dk. 65 Seung-Ho Baek), Young-Gwon, Inbeom, Jae-Sung (Dk. 74 Kang-in Lee), Hee-Chan, Gue-Sung (Dk. 80 Ui-jo Hwang), Son.

Goller: Dk. 7 Vinicius Junior, Dk. 13 Neymar (penaltıdan), Dk. 29 Richarlison, Dk. 36 Paqueta (Brezilya), Dk. 76 Seung-Ho Baek (Güney Kore)

Sarı kart: Dk. 44 Jung (Güney Kore)