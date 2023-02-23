Hayırseverlerin kullanmadığı evlerin güvenli bir şekilde, belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesinin amaçlandığı destek kampanyasına Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve Rangers'da forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, çektikleri videolarla destek çağrısında bulundu.

Videolu mesajında Rıdvan, "Afetzedelere evlerimizi açıyor, onlara kira desteğinde bulunuyoruz. Kampanyamıza sen de katıl. Depremzedelerin hayatını kolaylaştır" sözlerine yer verdi.

İrfan video mesajında, "Yaraları sarma zamanı. Haydi bir aileye de sen el ver. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise "Kimse yuvasız kalmasın istiyoruz. www.evimyuvanolsun.org web sitesi üzerinden depremzedelere evimizi açıyor ya da kira desteğinde bulunuyoruz. Dayanışmaya sen de katıl" mesajını paylaştı.

Trabzonsporlu Dorukhan da "Onların en çok sıcak bir eve ihtiyacı var. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek ol, onların da sıcak bir evi olsun. Şimdi destek ve birlik zamanı" mesajına yer verdi.

Kampanyaya 3 günde 4 bin 568 bağış başvurusu geldi. 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek isterken 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonundaki kampanyaya, AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com ve Zingat da destek verdi.

Kısa sürede binlerce vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle evlerini tahsis etmek amacıyla "www.evimyuvanolsun.org" adresine başvurdu.

Uygulamanın detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı kampanya, ihtiyaç fazlası olan boş evlerin güvenli şekilde, belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesini kapsıyor.

Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, "3 ay bedelsiz tahsis", "1 yıl indirimli bedelle kira" veya "kira desteği" ile katılabiliyor.

Kampanyanın yürütüldüğü "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinde "Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum" butonuna tıklayanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek.

Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

"Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek.

Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin ardından ev kampanyaya dahil edilecek.

Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

"Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.

Depremzedelerin seçilme aşaması

Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar gibi dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından ödenecek. Ev sahiplerine ilave bir gider doğmamasına dikkat edilecek.

Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" ile güvence altına alınacak.

Emlak listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsiemlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyonla İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Başvuru aşamaları ise şöyle olacak:

- Ev sahibi, emlak sitelerinden başvuru formunu dolduracak.

- Emlak sitesi, ev sahibiyle iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak.

- Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği bilgileri ilgili kamu birimine iletecek.

- Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.

- Kaymakamlık, ev sahipleriyle "Ödünç Sözleşmesi" veya "Kira Sözleşmesi" imzalayacak.

- Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylere sahip aileler, öncelikli olarak evlere yerleştirilecek.

- Kaymakamlık, süre bitiminde konutu ev sahibine teslim edecek.