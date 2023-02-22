Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
''Evim Yuvan Olsun'' kampanyasına 4 bin 191 başvuru yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini belirtti.
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Etiketler: Deprem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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