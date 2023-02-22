Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen son depremlere ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti;

(Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler) Binaların boş olduğunu biliyorduk. Ancak afet sebebi ile yeni can kaybı haberine dayanacak gücümüz olmadığı bir günde maalesef endişemiz doğru çıktı. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı.

Bir afet anında bilhassa da yaraları daha yeni sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabii bir durumdur. Bilgi merak konusu değil bir haktır. Fakat unutmamalı ki iyi niyetlerine rağmen haber kaynakları her zaman sağlam olmayabilir. Kaynağında adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Hafif hasarlı hastaneler) Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir.https://t.co/D7kK11YrV0 pic.twitter.com/ziTusmaaFn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2023

"Sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir"

Bu sözlerimin arkasından size Hatay'da yaşanan son depremler sebebiyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil ve ana bina, Samandağ Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Bloğu ve Kırıkhan Devlet Hastanemiz ilgili bakanlık yani Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni hasar tespitinde hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir.

Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol Hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı ise 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite ile hizmet verecektir.

"Zaman demek can demektir"

En kesin bilgilere sahip kişi olarak oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. 17 gündür buradayım. Fakat unutmamalı ki yayılan haberler bir bir özveri ile buralarda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekiplerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin etkisinin paniğe yol açan şeylerle devam ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam olmayan iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman demek can demektir.

"Uzmanımızla, ekibimizle, ilacımızla sahadayız"

Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyor en açık şekliyle bilgileri bizzat sunuyorum. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde yeni depremler akabinde orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi başta olmak üzere uygun hastanelerimize naklettik. Yeni ve deprem izolatörlü inşa edilen Güney Seyhan Hastanemize şimdilik ihtiyaç duymadık. Bu hastanemiz ise kapasitesi ile göreve her an hazır. Şundan emin olun, bu acılı halkımızın yaralarını saran doktor eli mahir sağlık sistemi güçlüdür. Hataylı kardeşlerim, tüm ilçeleri ile bu şehirde merkezinden köylerine kadar sağlık hizmetlerini eksiksiz sizlere ulaştırmak için uzmanımızla, ekibimizle, ilacımızla sahadayız.

Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık bin cerrahi müdahale gerçekleşti. 212 bin 345 muayene yaptık. Sağlık hizmetlerimiz ihtiyaçlara cevap verecek bir muntazamlıkta devam ediyor. Sağlık konusunda emin olun ki, bize güveneceğiniz herşeye sahibiz. Sahra hastanemizde tomografi cihazı dahil herşey var.

[Deprem bölgesinde halk sağlığı]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir süreliğine daha içme suyu olarak ambalajlı suları kullanacağız. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklar duyuracak.https://t.co/D7kK11YrV0 pic.twitter.com/A8xyfsRvzA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2023

Bir süreliğine daha içme suyu olarak ambalajlı suları kullanacağız. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklar duyuracak.