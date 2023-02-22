Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 112 Acil Sağlık ekiplerinin Hatay'da hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri" notunu düştü.