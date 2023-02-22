Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Asrın felaketi"nin ardından depremden etkilenen tüm şehirlerde eş zamanlı başlattığı hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayanıyor. Bu incelemede, binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirleniyor.

Binalar 6 sınıfta değerlendiriliyor

Binalar, durumlarına göre hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak 6 sınıfta değerlendiriliyor. Hasarsız ve az hasarlı binalar kullanılabilecek durumdayken orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekiyor. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi ise zorunlu.

Hasar durumu nasıl öğrenilir?

Binalara ait kriterlere göre belirlenen hasar durumu e-devlet ya da www.hasartespit.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Binasının hasar durumu için tespit yaptırmak isteyenler bu adreslerden ya da afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerinden başvuruda bulunabiliyor.