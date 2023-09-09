Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.09.2023 16:01

EURO 2024 Elemeleri 6. hafta heyecanı başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 6. haftası, 10 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri 6. hafta heyecanı başlıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

10 Eylül Pazar:

B Grubu:

21.45 Yunanistan - Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları - Moldova

21.45 Arnavutluk - Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Litvanya - Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya - Danimarka

21.45 San Marino - Slovenya

11 Eylül Pazartesi:

D Grubu:

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda - Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

12 Eylül Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç - Gürcistan

21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya - Ukrayna

21.45 Malta - Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika - Estonya

21.45 İsveç - Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail - Belarus

21.45 Romanya - Kosova

21.45 İsviçre - Andorra

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 TFF
Sıradaki Haber
Magny Course pistinde kazanan Toprak Razgatlıoğlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Fas'taki depremde sağ kurtulan köylü yaşadıkları dehşeti anlattı
15:31
Ankara'da bir kadın isteğini yerine getirmeyen çocuğu darp etti
15:15
Kerkük'te tüm olaylar araştırılacak
15:15
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
15:14
Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı dış ticarete ivme kazandıracak
15:07
Türk öğrenciler uluslararası astronomi, astrofizik ve bilim olimpiyatlarından madalyalarla döndü
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ