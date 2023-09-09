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Spor
TRT SPOR/AA 09.09.2023 15:43

Magny Course pistinde kazanan Toprak Razgatlıoğlu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Magny Course pistinde kazanan Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası Fransa etabı ilk yarışında milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı.

Toprak'ın ardından ikinci sırayı İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti.

Toprak, şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasındaki farkı 55 puana indirdi.

Genel klasmanda puanını 378'e yükselten ve sezonun 6. galibiyetini alan Toprak Razgatlıoğlu, 433 puanla birinci sırada bulunan İspanyol sporcu Alvaro Bautista'yı takibini sürürdü.

Toprak, yarış sonrası açıklamalarda bulundu.

"Son 4 yarışımız kaldı, tek hedefim şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak. Ben YAMAHA'ya imza atarken 'O motorla şampiyon olamazsın' diyorlardı. Yeni takımım BMW ile dünya şampiyonluğu hedefim var."


Toprak, 10 Eylül Pazar günü ise TSİ 12:00'de superpole yarışına, 16.15'te ise etabın ikinci yarışında boy gösterecek. 


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Fransa Motosiklet Yarışı Toprak Razgatlıoğlu
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