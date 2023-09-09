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Spor
İHA 09.09.2023 14:10

Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Malatyalı depremzede boksör Nurgül Güzel, Kocaeli'de katıldığı U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası 60 kilogramda üçüncü oldu.

Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu
[Fotograf: İHA]

Kocaeli’de gerçekleştirilen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Malatyalı depremzede boksör Nurgül Güzel, kategorisinde üçüncülük elde etti.

Güzel, ilk defa katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

“Aslında hiçbir zaman böyle bir hedefim yoktu. Depremden çok etkilendim. Psikolojik olarak herkes gibi çok etkilendim. Spor ile bu psikolojiyi atlatmak istedim.”

"Hem psikolojik olarak düzeldim hem de sporda iyi bir başarı elde ettim"

Güzel, Antrenörü Ramazan Yavuz’un bu süreçte psikolojik olarak da kendisine destek ve moral verdiğini belirtti.

"Yaklaşık 2 ay spor yaptıktan sonra şampiyonaya katılmak istedim ama ailem ilk etapta izin vermedi. Hocam hem beni hem de ailemi şampiyonaya katılmam adına ikna etti. Maçlara bir hafta kala ekip olarak il dışında kampa girdik. Kısa sürede hem psikolojik olarak düzeldim hem de sporda iyi bir başarı elde ettim."

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2. Sınıf Öğrencisi olan Güzel, “Bundan sonra hem eğitim ve hem sporu birlikte ilerletmek istiyorum. Tekrardan destek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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