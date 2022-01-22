Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskrimde bir gümüş bir bronz madalya
[Fotoğraf: DHA]
Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde milli eskrimciler Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter ise bronz madalya kazandı.
Avrupa EFC Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası, Yunanistan'nın Selanik kentinde bugün başladı.
Turnuvada, yıldız erkekler epe kategorisinde piste çıkan milli eskrimciler Halis Efe Elibol gümüş, Yalgın Yeter de bronz madalya kazandı.
Avrupa EFC Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda piste çıkan Murat Meriç 5'inci, Ardıç Karan Safçı 9'uncu, Egemen Oktay 10'uncu, Semih Akküncü 16'ncı, Çınar Öğüt 21'inci, Mert Ahmet Koç 26'ncı, Cengizhan Öner 29'uncu, Yiğit Çetinkaya 40'ıncı, Telat Ulaş Ergün 41'inci, Cem Akdurak 47'nci, Göksu Mert Oran 56'ncı, Mustafa Çağatay Arslan 78'inci, ve Berkin Yalım Kılıç ise organizasyonu 81'inci sırada tamamladı.
Etiketler: Eskrim
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