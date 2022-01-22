Türkiye Basketbol Ligi 16'ncı haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediyespor'u konuk etti.

Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 37-28 önde götürdüğü mücadelede Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, oyunun alanının kenarında bir anda fenalaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Karadağ'ın durumu iyiye gidiyor

İkinci periyodunun sona ermesine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybeden Karadağ'a ilk müdaheleyi Bornova Belediyesi sağlık ekipleri yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Cengiz Karadağ'ın bilincinin yerinde olduğu ve anjiyoya alındığı açıklandı. Tıkalı damarı açılan Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası devam eden karşılaşmanın ilk yarısı Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47 - 36 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Mücadele ileri bir tarihe ertelendi

Konuk ekibin devre arasında bulunduğu erteleme talebine Bornova Belediyesi Karşıyaka olumlu yanıt verdi.

Bornova Belediyesi Karşıyaka kenar yönetiminin bu talebi olumlu karşılaması üzerine Baş Hakem Uğur Özen mücadeleyi kaldığı yerden oynanmak üzere ileri bir tarihe erteledi.