Beşiktaş direkleri geçemedi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş`ı Yeni Malatya Stadı`nda ağırladı.
Mücadelede konuk ekip 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 84. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Adem Büyükkullandığı penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Direkler geçit vermedi
Karşılaşmada siyah beyazlıların 3, Malatya ekibinin ise 1 şutu direkten döndü.
Bu sonucun ardından son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor puanını 16'ya Beşiktaş ise 36'ya yükseltti.
Ahmet Çalık unutulmadı
Müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yapıldı.