Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın ikinci yarısında güzel futbol sergilediklerini belirtti.

Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Çalımbay, "İkinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu.” dedi.

Maçın ilk yarısında istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maalesef mücadelede ilk yarı istediğimiz oyunu tutturamadık. İlk devre 1-0 mağlup ayrıldık ama yine de mücadele ettik. Güzel şeyler de yaptık ilk yarıda ama çok azdı. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullandık, Kayode’yi forvet arkası gibi oynattık. Mutlaka bu maçta gol atıp iyi bir şekilde de ayrılmamız gerekiyordu. Kontra ataklarımız çok güzel ve etkili oldu. Bir gol attık ama en az 2-3 gol atamız gerekiyordu. Güzel pozisyonlarımız oldu, kalecinin çıkardığı çok güzel pozisyonlar vardı. Futbolda ikinci yarı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapan bir Sivasspor vardı. İkinci yarı oynadığımız oyunla maçın galibi olmamız gerekiyordu."

Rakipleri Fenerbahçe'nin çok tehlikeli ve çok kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten Çalımbay, "Her türlü mücadeleyi verip maçı beraberlikle bitirdik. Hedefimiz ne olursa olsun maçı kazanmaktı. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptılar." diye konuştu.