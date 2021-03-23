59 yaşındaki teknik adam, takımın Antalya kampına 25 Mart Perşembe günü katılacak.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan ve son olarak teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor İsmail Kartal'a anlaştı .

Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen BB Erzurumspor, 27 puan topladı. Mavi Beyazlılar, puan tabelasında 19. sırada bulunuyor.