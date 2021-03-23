Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Parma kentindeki Ennio Tardini Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.