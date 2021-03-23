Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
"Teknik Direktörümüz Fatih ‘Sultan’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz."
Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 23, 2021
Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke pic.twitter.com/ZtlcZlk7B1
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