Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Ligde boy gösterecek #Erzurumspor’umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet, Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun.. pic.twitter.com/MsgLAty9e0 — Hüseyin ÜNEŞ (@huseyinunes) September 8, 2020