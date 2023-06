Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

Cardiff City Stadı'nı gezen 48 yaşındaki teknik adam, açıklamalarda da bulundu.

Bulut, "Ligde kulüp olarak daha iyi bir pozisyonda yer almak adına her şeyi yapacağım. Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Her zaman bir hedefle yola çıktığını aktaran Bulut, "Maçlarda stadı dolu görmek istiyoruz. Başarılı olmak için taraftara ihtiyacımız var. Bu statta büyük zaferlere ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birçok teklif aldığını kaydederek, "Championship, benim için yeni bir mücadele. Daha önce Türkiye'de başarılı olabildiğimi gösterdim ve umarım burada da başarı olurum." değerlendirmesinde bulundu.

"I hope together, the team, the coaching staff with the fans, everybody around, will have good victories in this stadium."



