Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.06.2023 17:10

Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, "Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Erol Bulut: Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız

Cardiff City Stadı'nı gezen 48 yaşındaki teknik adam, açıklamalarda da bulundu.

Bulut, "Ligde kulüp olarak daha iyi bir pozisyonda yer almak adına her şeyi yapacağım. Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Her zaman bir hedefle yola çıktığını aktaran Bulut, "Maçlarda stadı dolu görmek istiyoruz. Başarılı olmak için taraftara ihtiyacımız var. Bu statta büyük zaferlere ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birçok teklif aldığını kaydederek, "Championship, benim için yeni bir mücadele. Daha önce Türkiye'de başarılı olabildiğimi gösterdim ve umarım burada da başarı olurum." değerlendirmesinde bulundu.


Championship hakkında da konuşan Bulut, "Zor bir lig. Çok iyi takımlar var. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü. Onlara karşı da savaşarak ligde iyi bir pozisyona ulaşmak için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan KKTC'li iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.

ETİKETLER
Erol Bulut İngiltere
Sıradaki Haber
Bilek güreşi sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor
17:10
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
17:26
Fransa, yarınki kitlesel protestolara ülke dışından katılıma karşı harekete geçti
17:02
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi
16:56
AB'den "yapay zeka metin ve görsellerini etiketleyin" çağrısı
16:53
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 161 metreyi geçti
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ