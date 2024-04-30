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Ekonomi
AA 30.04.2024 13:17

Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.132,88 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 10.132,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 10.109,82 oldu. Toplam işlem hacmi 48,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren yüzde 4,19 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Öğleden sonra, ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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