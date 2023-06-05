Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 05.06.2023 16:45

Detroit Pistons'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarında Detroit Pistons, koç Monty Williams ile 6 yıllığına 78 milyon dolara anlaşma imzaladı.

Detroit Pistons'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
[Fotograf: Reuters]

Detroit Pistons'dan dev anlaşma. Pistons, Dwane Casey'den boşalan koltuğuna Monty Williams'ı getirdi.

Monty Williams, 4 sezon boyunca Phoenix Suns'ı çalıştırıyordu. Play-off ikinci turunda Denver Nuggets'a elenen Phoenix Suns, bu başarısızlığın faturasını Koç Williams'a kesmişti.

Suns ile yollarını ayıran Williams, bu sezon Doğu Konferansı'nı son sırada bitiren Detroit Pistons ile rekor sözleşmeye imza attı.

Monty Williams, Pistons ile 6 yıllığına 78 milyon dolara anlaşma sağladı. Bu kontrat NBA tarihinin en yüksek ölçekli koç sözleşmesi olarak tarihe geçti.

Çeşitli teşvik ödemeleri ve ek iki yıllık opsiyon ile birlikte kontratın değeri 100 milyon dolara ulaşabilecek.

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Beşiktaş-Nathan Redmond görüşmeleri olumlu ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor
17:10
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
17:26
Fransa, yarınki kitlesel protestolara ülke dışından katılıma karşı harekete geçti
17:02
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi
16:56
AB'den "yapay zeka metin ve görsellerini etiketleyin" çağrısı
16:53
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 161 metreyi geçti
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ