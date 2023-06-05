Detroit Pistons'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

Detroit Pistons'dan dev anlaşma. Pistons, Dwane Casey'den boşalan koltuğuna Monty Williams'ı getirdi.

Monty Williams, 4 sezon boyunca Phoenix Suns'ı çalıştırıyordu. Play-off ikinci turunda Denver Nuggets'a elenen Phoenix Suns, bu başarısızlığın faturasını Koç Williams'a kesmişti.

Suns ile yollarını ayıran Williams, bu sezon Doğu Konferansı'nı son sırada bitiren Detroit Pistons ile rekor sözleşmeye imza attı.

Monty Williams, Pistons ile 6 yıllığına 78 milyon dolara anlaşma sağladı. Bu kontrat NBA tarihinin en yüksek ölçekli koç sözleşmesi olarak tarihe geçti.

Çeşitli teşvik ödemeleri ve ek iki yıllık opsiyon ile birlikte kontratın değeri 100 milyon dolara ulaşabilecek.