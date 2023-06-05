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Spor
TRT SPOR 05.06.2023 16:40

Beşiktaş-Nathan Redmond görüşmeleri olumlu ilerliyor

Beşiktaş'ta Nathan Redmond ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Siyah beyazlılar, İngiliz futbolcu ile anlaşmaya yaklaştı.

Beşiktaş-Nathan Redmond görüşmeleri olumlu ilerliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı yöneticiler, Nathan Redmond'ı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

İngiliz oyuncuyla yapılan ilk temaslarda istenilen sonuç alınamamıştı. Ancak daha sonra yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedil ve 29 yaşında futbolcu, takımda kalma ihtimali güçlendi.

Yönetim, arabam.com Konyaspor maçından sonra Redmond ile bir kez daha masaya oturacak.

Tayfur Bingöl'ün bonservisi alınacak

Beşiktaş, Tayfur Bingöl ile de devam etmek istiyor. Sezon başında Corendon Alanyaspor’dan kiralanan tecrübeli futbolcu, rotasyonda Şenol Güneş'in elini güçlendiriyor.

Yönetim, Tayfur'un 1 milyon euronun üzerinde olan satın alma opsiyonunu 500 bin euro seviyesine çekmek istiyor. Tayfur Bingöl de, Beşiktaş’ta kalmak için fedakarlıkta bulunmaya hazır .

30 yaşındaki oyuncu, kulübü Corendon Alanyaspor'dan bu transfer için kolaylık sağlanmasını isteyecek.

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