Golfte 72 yıl sonra tekrarlanan başarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Kadınlar PGA Turnuvası'nda golfseverler tarihi bir ana şahitlik etti.

New Jerser'de yapılan Mizuho Amerika Açık, Rose Zhang'ın profesyonel olarak çıktığı ilk golf turnuvası oldu. Bütün gözler, üniversite golf liginde iki şampiyonluğu bulunan Rose'un üzerindeydi.

20 yaşındaki golfçü, profesyonel kariyerine beklentilerin çok ötesinde bir başarı ile giriş yaptı. Vatandaşı Jennifer Kupcho ile play off'a kalan Zhang, maçı kazanarak şampiyon oldu.

Kadınlar golfünde ilk profesyonel turnuvasında şampiyonluk başarısı en son 1951 yılında yaşanmıştı.