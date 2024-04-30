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Gündem
TRT Haber 30.04.2024 12:55

Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti. Geleceğe aktarılmak üzere saklanan binlerce tohumun bulunduğu merkezde endemik bitkileri yakından inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin önemli bitki alanlarını harita üzerinde inceledi. Memleketi Siirt'te yer alan ters lale ve diğer şehirlerdeki endemik bitkileri yakından gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti.

Tahıldan yemeklik baklagillere, meyve ve sebzelerden süs bitkilerine kadar binlerce tohumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tohum Gen Bankası, Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki projeyi devam ettiriyor

Türkiye genelinde 64 merkezle çalışmalarını sürdüren Tohum Gen Bankası dünyanın en büyük üçüncü gen merkezi.

Tarımda yerli ve milli üretimin güvencesi olan gen bankasında binlerce tohum saklanıyor. Banka, Emine Erdoğan tarafından başlatılan ata tohumu projesine de öncülük ediyor.

Ziyaretinde yerel tohumlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, bitki müzesini de ziyaret etti. Tohum temizleme makinesinin çalışmasını yakından inceledi.

Binlerce türe ait tohumlar saklanıyor

Gen Bankasına gelen tohumlar canlılıklarını belirlemek için çimlendiriliyor. Her tohum türü için farklı sıcaklık ve süre gerekiyor. 100 tohumdan 95'i çimlenmiş ise veri tabanı oluşturuluyor. 10 yılda bir canlılık testi yapılıyor.

Emine Erdoğan, ziyareti sonrası Tohum Gen Bankası çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.  

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Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
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