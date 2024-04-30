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Türkiye
AA 30.04.2024 13:11

Yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksinin durdurulması sonrası yolcu E.K, araçtan inerek kaçmaya başladı.

Ekipler, şüphelinin kaçarken yere attığı yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirdi.

Kovalamacanın ardından yakalanan E.K, işlemleri için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada E.K'nin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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