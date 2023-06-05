Deprem bölgesinde spor okulu açılacak

"Depremzedeler için Umutla Paris 2024’e" temalı basın toplantısına Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Paris Olimpiyatları'nda yer alacak spor dallarına dikkati çeken Başkonsolos Gauvin, yaptığı konuşmada, olimpiyatlarda ilk kez break dans yarışması düzenleneceğini hatırlattı.

Afet bölgesine spor okulu açacaklarını ifade eden Tankut Turnaoğlu da konuşmasında, TMOK ile yaptıkları iş birliğine dikkat çekti.

"Gaziantep’te açacağımız spor okulu sayesinde afet bölgesinde çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde başlatacağımız kampanya ile tüketicilerimizin de bu programa destek olmasını sağlayacağız."

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ise gerçekleştirdikleri faaliyetleri Türk sporunun paydaşları ile yapıcı bir iş birliği içinde yürütmek istediklerini belirtti.

"Olimpiyat Oyunları yolunda milli sporcularımıza ve annelerine destek olduğumuz "Olimpik Anneler" projemiz, 2024’te 10. yılına girecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda da anneleri ile desteklediğimiz 36 sporcumuzun yanında olmaktan mutluluk duyuyor, organizasyonda ülkemize gurur dolu anlar yaşatacaklarına gönülden inanıyoruz."

"Bireysel sporlar daha zor"

Toplantının ardından milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu ile milli güreşçi Kerem Kamal ve annesi Şükran Kamal’ın konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi.

Buse Naz Çakıroğlu, ailesinin artık boks yapmasına alıştığını ifade etti.

"Anneannem, sürekli maçlarımı izliyordu. Avrupa şampiyonu olmuştum. Beni izlemeyi çok sevdiğini söyleyerek maçın daha da uzun sürmesini istemişti."

Kerem Kamal, panelde Olimpiyat Oyunları'nın önemini vurguladı.

"Bütün sene sadece bir maç için çalışıyorsunuz. Maça çıktığınızda da sonuna kadar kusursuz olmanız gerekiyor. Her sporun zorluğu var ama bireysel sporlar daha zor. Çünkü müsabakada tek başınasınız."