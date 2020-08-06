Erol Bulut, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekipte hedefin belli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil ve bunun bilincindeyim. Kulübümün hedeflerinin ve camiamızın beklentilerinin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz ve yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda buraya kazandırma mutluluğunu yaşarız." dedi.

Ekip çalışmasının önemine değinen Bulut, "Ekibimde hiçbir zaman ben olmadı. 3 sene boyunca teknik direktörlük yaptığım kulüplerde sadece biz kelimesini kullanarak yola çıktım. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik ekip ve futbolcular olarak bunun üzerinde durmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

"4 haftalık yoğun bir programımız olacak"

Sezon öncesi çalışmalarla ilgili bilgi veren Bulut, "8 Ağustos'ta başlıyoruz. 10 günlük sürecimiz İstanbul'da olacak. Ondan sonra Topuk Yaylası'na gideceğiz. Orada 11 günlük bir periyot yaşayacağız. Ardından İstanbul'a dönüp ufak bir turnuvamız olacak. Daha sonra lig haftasına gireceğiz. 4 haftalık yoğun bir program yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferler

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Filip Novak'ı da değerlendiren Bulut, 4 futbolcunun da takıma katkı sağlayacağını dile getirdi.

Mert Hakan Yandaş'ın Demir Grup Sivasspor'da iyi bir sezon geçirdiğine dikkati çeken Bulut, "Sadece gol veya asist değil, oyunun içinde gösterdiği performansla, çalışkanlığıyla öne çıkan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'yle anlaşması beni mutlu ediyor. İnşallah burada sistemimizin içinde çok katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bulut, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'de gösterdiği performansın herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

"Yine yuvasına döndü. Yaşına kimse bakmasın çünkü Gökhan son yıllara baktığımızda hep 30'un üzerinde maç oynayan bir futbolcumuz. Ufak tefek sakatlıklar geçirse de takıma çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Ona da hayırlı olsun Fenerbahçe'deki ikinci dönemi. Bize katkısı kesinlikle olacaktır."

Caner Erkin'in daha çok goldeki katkılarıyla öne çıkan bir isim olduğunu anlatan Bulut, "Defansa biraz daha az önem veren bir kardeşimiz. Ama bu bizim açımızdan bir sorun olmayacak. Zaten oynattığımız futbol hücum futbolu olduğundan dolayı onun da bize çok katkısı olacak. Bazı konularda kendisini geliştirecektir. O da bizim çalışmalarımızla, antrenmanlarla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Novak'ın da Trabzonspor'da önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayan Bulut, "Novak bu sene attığı 10 golle kendisini ön plana çıkardı. O da Caner ile birlikte forma savaşına girecek. Hak eden sahada yerini bulacak. Formayı kim hak ediyorsa ona teslim edip o şekilde yürüyeceğiz." yorumunu yaptı.