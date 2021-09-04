Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye altıncı oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.
Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.
TS Basketbol Milli Takımımız, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 mağlup oldu ve Paralimpik Oyunları'nı altıncı sırada tamamladı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Mücadeleniz için teşekkürler takım! pic.twitter.com/2Xre2G2KS0
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