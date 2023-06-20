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Spor
DHA 20.06.2023 12:29

Ergin Ataman Panathinaikos'la anlaştı

Yunanistan ekibi Panathinaikos, başantrenörlük görevine son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman'ın getirildiğini açıkladı.

Ergin Ataman Panathinaikos'la anlaştı
[Fotograf: AA]

Anadolu Efes ile yolları ayrılan başantrenör Ergin Ataman’ın yeni durağı Panathinaikos oldu. Yunan ekibi, tecrübeli başantrenör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

"Büyük hedeflere hazırız"

Ergin Ataman, Panathinaikos’un başantrenörü olmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

“Yeşil ve beyazı seviyorum, güzel renkler. Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya geldim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız"

"Şimdi başarılı yıllara dönme zamanı"

Tecrübeli başantrenör, yeni görevi hakkında iyimser olup olmadığı soruldu.

“Tabii ki iyimserim. Yoksa neden burada olayım? OAKA birçok unvanı ve hatırası olan bir yer. Panathinaikos, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı. Bu arena dolu olacak ve Bay Giannakopoulos ve tüm ekiple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir ekip oluşturmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Kazanan bir başantrenörüm ve bu yıl dışında, son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi onları OAKA'da Panathinaikos ile tekrar edeceğim konusunda iyimserim. Eminim tüm taraftarlarımız bundan keyif alacaktır ve eminim ki rakiplerimizin de bazı sorunları olacaktır.”

Ataman'a OAKA'da oynayacağı ilk maçı nasıl beklediği soruldu.

"Eminim ki dolu olacaktır. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Bir transfer dönemindeyiz ve kazanan bir takım yaratmak, mükemmel bir takım yaratmak için tüm kadroyla ve Dimitris Giannakopoulos'un büyük desteğiyle çalışıyoruz”


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