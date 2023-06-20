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Spor
AA 20.06.2023 12:09

Ümit milli judocular Portekiz'de tatamiye çıkacak

Ümit milli judocular, Portekiz'de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ümit milli judocular Portekiz'de tatamiye çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Odivelas kentinde 22-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ferdi ve karma takım karşılaşmalarında tatamiye 10'u kadın 16 milli judocu çıkacak.

Şampiyonaya, 39 ülkeden 189 kadın ve 224 erkek sporcunun katılımı beklenirken, Portekiz'de madalya arayacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: 40 kiloda Rahime Ercin, 44 kiloda Begümnaz Doğruyol, 48 kiloda Gizem Dinçer ve Merve Kaya, 52 kiloda Elif Nur Yalçın, 57 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya ve Hilal Akyıldız, 63 kiloda Sinem Oruç, 70 kiloda Tuana Gülenay ve +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıc.

Erkekler: 60 kiloda Hilmi Mucık, 81 kiloda Emir Selim Arı, 73 kiloda Yunus Yazgan, 90 kiloda Atilla Dinç ve Fatih Dursun, +100 kiloda İbrahim Tataroğlu.

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