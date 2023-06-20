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Spor
AA 20.06.2023 11:13

Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdem Can getirildi.

Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi
[Fotograf: İHA]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erdem Can, geçen sezon Türk Telekom'da görev yaptı. Can yönetiminde 7Days Avrupa Kupası'nda final oynayan başkent temsilcisi, normal sezonu lider tamamladığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'ya elendi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, 7Days Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonunun en iyi başantrenörü seçilmişti.

Can, uzun bir dönem Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenmişti.


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