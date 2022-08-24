Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, takımın orta saha oyuncularından Deniz Türüç ile maçın oynanacağı Bosuil Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözer, çok önemli bir maça çıkacaklarını aktardı.

"Bizim için, oyuncular için çok önemli bir maç. Yarın bir final maçı oynayacağız. İlk maç berabere bitti. İlk yarı berabere bitti, ikinci yarıyı oynayacağız. Ona göre hazırlandık. Çok istekli oynamamız gerekiyor. Kadromuz geniş, her oyuncuyu değerlendiremeye çalışacağız. Kadromuza güvenimiz çok yüksek. Çok maç yaptık, tüm emeğimiz gruplara girmek içindi. O yüzden yarın o istekle galibiyeti almamız gerekiyor. Yarınki maçı güzel bir oyunla, kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz. Güzel bir neticeyle gruplara girmek istiyoruz."

Sözer, Medipol Başakşehir'in alışıldık oyun sistemiyle sahada olacağını belirtti.

"Kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Pas ve hedefli oyunu. Yarın çok önemli bir maç, final maçı, kuvvetli bir rakibe karşı oynayacağız. Kendine göre bir oyun sistemi var, ilk maçta gördük, onların da pozisyon oyunu var. Hem savunmamız gerekiyor hem de hücum noktasında çok iyi bir maç yapmamız gerekiyor."

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer: Final maçına çıkacağız bu yüzden elimizden geleni yapmalıyız. pic.twitter.com/YUbzjvnbkA — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2022

Sözer, geniş kadrolarını bu maçta da değerlendireceklerini vurguladı.

"UEFA listesinde olmayan Nacer Chadli ve Crivelli yok ama geniş bir kadromuz var. Yarın ona göre ilk 11'imizi şekillendireceğiz. Sakatlık yok, yarın geniş kadroyu değerlendireceğiz. Nacer çok önemli ve iyi bir oyuncu. Uzun bir sakatlıktan döndü, pazar günü ilk maçını yaptı, o yüzden listeye yazılmamıştı. İlerleyen günlerde durumuna bakacağız."

Sözer, Antwerp'in hafta sonunu maç yapmadan geçirmesinin avantaj olup olmayacağı sorusuna cevap verdi.

"Antwerp dinlenmiş bir takım, bize göre hazırlık için zamanları vardı. Biz zaten sürekli, 3-4 gün maç oynuyoruz, o ritim içinde oynamaya alıştık. Maça göre kadromuzda değişmeler yaptık, yarınki maça ona göre hazırlandık. Bu durumun iki takım için de çok fark yaratacağını zannetmiyorum. Takımı iyi hazırladığımızı düşünüyorum."

Deniz Türüç: Kendi seviyemize ulaşabilirsek daha iyi olan takım biziz. pic.twitter.com/MFazk6vXrM — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2022

Deniz Türüç: Amacımız iyi bir futbolla kazanmak ve gruplara kalmak

Medipol Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç ise zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

"Çok önemli bir maç oynayacağız. Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Amacımız iyi bir futbolla kazanmak ve gruplara kalmak. Benim için yarın favori yok. Onlarda da bizde de iyi oyuncular var. Dominant bir oyunla mücadeleyi kazanmak istiyoruz."

Deniz, Antwerp Teknik Direktörü Van Bommel'in taraftarlarının boğucu baskısıyla maçı kazanacakları yönündeki sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Taraftar olarak çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Türkiye'de buradan çok daha zorlu atmosferlerde oynadık. Taraftar bizi etkilemez."

Medipol Başakşehir Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertli takım, müsabakanın oynanacağı Bosuil Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan ve ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.