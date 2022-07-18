Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferinde mutlu sona uğraştı.

Son günlerde siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde yer edinen genç oyuncu için Beşiktaş ile İstanbulspor ekipleri anlaşmaya vardı.

Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Romain Saiss'in ardından ikinci stoper eklemesini yapmış oldu.