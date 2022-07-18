Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta
[Fotograf: AA]
Beşiktaş, İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncunun İspanya kampına katılması bekleniyor.
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferinde mutlu sona uğraştı.
Son günlerde siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde yer edinen genç oyuncu için Beşiktaş ile İstanbulspor ekipleri anlaşmaya vardı.
Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Romain Saiss'in ardından ikinci stoper eklemesini yapmış oldu.
Etiketler: Beşiktaş İstanbulspor Transfer Haberleri Süper Lig
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