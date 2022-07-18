İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul ekibi ilk maçını deplasmanda, rövanşını evinde oynayacak.

Konyaspor ise 2. eleme turunda Bate Borisov'u elemesi durumunda bir sonraki aşamada Koper - Vaduz eşleşmesini önde tamamlayan ekip ile mücadele edecek.