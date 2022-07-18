Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un turu geçmeleri halinde bir sonraki aşamada karşılaşacağı rakipler belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul ekibi ilk maçını deplasmanda, rövanşını evinde oynayacak.
Konyaspor ise 2. eleme turunda Bate Borisov'u elemesi durumunda bir sonraki aşamada Koper - Vaduz eşleşmesini önde tamamlayan ekip ile mücadele edecek.
Etiketler: Konyaspor Medipol Başakşehir
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